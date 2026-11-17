Martes 17 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a su homólogo de China, Xi Jinping, un nuevo panda gigante para el Zoológico de Chapultepec, durante la reunión bilateral que sostuvieron en Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Le pedimos también un panda para el Zoológico de Chapultepec, como parte de esta relación”, expresó la mandataria mexicana al dar a conocer los resultados del encuentro.

La petición ocurre después de que este mes de noviembre falleciera Xin Hua, una panda gigante de 27 años y diez meses de edad, considerada entre las más longevas del mundo.

México ha sido uno de los países beneficiados por la denominada diplomacia del panda, una práctica mediante la cual China ha entregado ejemplares de esta especie como símbolo de amistad y cooperación internacional.

Además de la solicitud del animal, Sheinbaum y Xi Jinping abordaron diversos temas económicos y comerciales, entre ellos la posibilidad de ampliar las exportaciones mexicanas al mercado chino, particularmente de productos como aguacate y tequila.

También dialogaron sobre la adquisición de trenes eléctricos de fabricación china, cooperación tecnológica, desarrollo agrícola y proyectos relacionados con la salud, incluidos hospitales inteligentes.

La presidenta calificó el encuentro como una reunión cordial y de colaboración, en vísperas del 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, que se conmemorará en 2027.

Durante las conversaciones también se abordó la relación con Estados Unidos y la importancia de mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como proteger los intereses comerciales mexicanos en América del Norte.

La solicitud de un nuevo panda forma parte de los acercamientos diplomáticos entre ambos gobiernos, aunque hasta el momento no se ha informado sobre una respuesta definitiva de China ni sobre una posible fecha para la llegada de otro ejemplar a Chapultepec.