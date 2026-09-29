Sheinbaum pide a coordinadores estatales de Morena conducirse bajo principios de honestidad y lealtad

Martes 29 de septiembre de 2026

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a quienes fueron designados como coordinadores estatales de la Cuarta Transformación a conducirse bajo los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre el proceso interno de Morena y sobre el mensaje que enviaría tanto a quienes obtuvieron las coordinaciones como a quienes no resultaron seleccionados.

Sheinbaum sostuvo que el proceso dejó condiciones de unidad al interior del movimiento y señaló que ahora corresponderá a Morena continuar con las siguientes etapas de organización y definición de candidaturas.

Indicó además que quienes no obtuvieron una coordinación estatal podrán participar posteriormente en otras convocatorias del partido, entre ellas las correspondientes a diputaciones locales y federales.

Al ser cuestionada sobre el consejo que daría a quienes encabezarán los trabajos políticos de la Cuarta Transformación en los estados, respondió de manera directa: “No mentir, no robar y no traicionar”.

La frase forma parte de los principios que Sheinbaum ha reiterado públicamente como guía de su gobierno y del movimiento político al que pertenece. En septiembre, la Presidenta señaló que la cohesión de Morena se sustenta, entre otros factores, en mantener esos principios.

En Chihuahua, el mensaje ocurre después de la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, dentro del proceso interno desarrollado por Morena.