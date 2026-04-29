Sheinbaum pide a gasolineros mantener tope al diésel; asegura que es temporal

Miércoles 29 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a los gasolineros mantener el acuerdo para topar el precio del diésel, al señalar que se trata de una medida temporal derivada del contexto internacional.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, explicó que el incremento en los precios del petróleo está relacionado con la guerra en Irán y el impacto en rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, lo que ha elevado los costos a nivel global.

“Es un acuerdo temporal. Esperamos que pronto se resuelva esta situación y regresar a condiciones normales”, indicó.

Ante las quejas de empresarios del sector, quienes advierten que el tope podría afectar sus márgenes operativos, la mandataria subrayó que el acuerdo es voluntario y busca proteger la economía de las familias mexicanas.

Detalló que el compromiso establece que el precio no supere los 27 pesos por litro, aunque cada empresa puede competir por ofrecer costos menores según su eficiencia.

Finalmente, reiteró que la medida estará vigente mientras persistan las condiciones internacionales que presionan el precio del petróleo, confiando en que el escenario se estabilice en el corto plazo.