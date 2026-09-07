Sheinbaum pide al INE fijar límites a propaganda política en redes sociales

Lunes 7 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer límites a la propaganda difundida a través de redes sociales, particularmente ante el riesgo de campañas digitales organizadas para influir en los procesos electorales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el posible uso de bots y estructuras digitales para incidir en las preferencias electorales y sobre las medidas que México podría adoptar frente a este tipo de prácticas.

Sheinbaum señaló que el Gobierno Federal no es la autoridad responsable de organizar los comicios y sostuvo que esa función corresponde al INE, mientras que el Tribunal Electoral es el encargado de resolver y calificar los procesos en el ámbito de sus atribuciones.

“Desde mi perspectiva, pues es el Instituto Nacional Electoral, como siempre, quien debe definir al menos las limitantes en términos de la propaganda”, expresó.

La Presidenta recordó que su administración planteó incorporar disposiciones relacionadas con este tipo de propaganda dentro de la legislación electoral; sin embargo, indicó que la propuesta no fue aprobada.

Sheinbaum también se refirió al modelo electoral mexicano y destacó que son ciudadanos seleccionados por el INE quienes reciben y realizan el conteo de los votos en las casillas. No obstante, reconoció que históricamente se han denunciado irregularidades electorales, entre ellas modificaciones de actas y anomalías en centros de votación sin representación de los partidos.

Respecto a las campañas digitales de alcance internacional, la mandataria señaló la existencia de redes financiadas para desarrollar estrategias de propaganda política mediante plataformas digitales y mencionó a grupos vinculados con La Derecha Diario, a los que atribuyó participación en campañas en distintos países de América Latina.

“Hay esta red de redes de mucho dinero, vinculada con las plataformas digitales, que hacen campañas de propaganda. Entonces eso es lo que hay que hacer: denunciarlo”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que, frente al crecimiento de estas estrategias digitales, será necesario fortalecer la vigilancia y establecer reglas claras sobre los alcances de la propaganda en redes sociales durante los procesos electorales.