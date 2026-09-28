Sheinbaum pide diálogo en Morena

Lunes 28 de septiembre de 2026

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantener el diálogo con quienes no resulten favorecidos en las encuestas internas de Morena, ante la definición de las últimas coordinaciones estatales del partido.

Durante su conferencia matutina, señaló que es natural que existan inconformidades tras conocerse los resultados, pero consideró importante preservar la comunicación entre los participantes.

“Siempre tengan el diálogo quienes no obtuvieron el reconocimiento de la encuesta”, expresó.

Este lunes Morena dará a conocer a sus últimos coordinadores estatales, incluido el de Chihuahua, cuyo anuncio está programado para las 19:00 horas.