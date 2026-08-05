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Miércoles 5 de agosto de 2026

Sheinbaum pide esclarecer asesinato de creador de contenido en Culiacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, debe investigarse a fondo para lograr la detención tanto de los autores materiales como de los posibles autores intelectuales y determinar el móvil del crimen.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que las autoridades de seguridad ya trabajan en coordinación con las instancias responsables de la investigación para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

“Se debe esperar a toda la información. Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y, en todo caso, al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio”, expresó.

Sheinbaum indicó que el Gabinete de Seguridad participa en las labores de investigación junto con las autoridades correspondientes, con el propósito de identificar a los responsables y determinar las circunstancias que originaron el ataque.

“Están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio”, agregó.

Al ser cuestionada sobre el impacto que generan hechos de violencia contra personas con presencia en redes sociales y plataformas digitales, la presidenta evitó emitir una valoración específica y reiteró que será necesario esperar los resultados de las investigaciones antes de emitir conclusiones.

El homicidio de César Gastélum, conocido en redes sociales como “compasexor”, ocurrió la noche del martes en Culiacán mientras realizaba una transmisión y generaba contenido para plataformas digitales. El caso es investigado por las autoridades de Sinaloa, con apoyo de instancias federales.

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