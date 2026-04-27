Sheinbaum pide esperar información sobre presencia de la CIA y evitar politizar el tema

Lunes 27 de abril de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se deberá contar con mayor información para esclarecer la presunta presencia de agentes de la CIA en operativos en Chihuahua, aunque consideró que no era necesaria la creación de una unidad especial para investigar el caso.

Indicó que la decisión de permitir la colaboración de personal extranjero pudo haberse originado en instancias estatales, por lo que se revisará el proceso para determinar responsabilidades.

La mandataria informó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se comprometió a dar seguimiento al tema durante su reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Sheinbaum subrayó que el Gobierno Federal continuará con el análisis del caso y dará a conocer información conforme avance la investigación. “Tienen que llegarse al reconocimiento de cómo fue esto”, expresó.

Finalmente, descartó que el tema deba politizarse y reiteró que la relación con las entidades federativas se mantiene en el ámbito institucional. Añadió que todos los estados deben apegarse a la legalidad para salvaguardar la soberanía nacional.