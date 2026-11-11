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Miércoles 11 de noviembre de 2026

Sheinbaum pide investigar presunto fraude electoral de 2006 tras declaraciones de Fox

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó investigar las presuntas irregularidades de la elección presidencial de 2006, luego de las recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien, de acuerdo con la interpretación de la mandataria, reconoció haber intervenido para impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum cuestionó el papel que desempeñó Fox en aquel proceso electoral y señaló que sus declaraciones ameritan una investigación.

La presidenta también hizo referencia a señalamientos sobre un exconsejero electoral que presuntamente habría tenido conocimiento anticipado de irregularidades en los comicios.

“Entonces, que se investigue”, expresó la mandataria, al recordar que Morena también ha solicitado esclarecer lo ocurrido durante aquella elección.

En los comicios presidenciales de 2006, el resultado oficial otorgó el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa sobre Andrés Manuel López Obrador, en medio de una fuerte controversia política.

Hasta el momento, las declaraciones retomadas por Sheinbaum no constituyen por sí mismas una acreditación judicial de fraude electoral, ni se ha informado en la nota sobre la apertura de una nueva investigación formal.

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