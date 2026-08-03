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Lunes 3 de agosto de 2026

Sheinbaum plantea acciones para reducir el uso excesivo de celulares entre menores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló la necesidad de impulsar acciones para prevenir los efectos que puede generar el uso excesivo de teléfonos celulares en niñas, niños y adolescentes, fenómeno que, afirmó, ya alcanza incluso a las comunidades más apartadas del país, como las ubicadas en la Sierra Tarahumara.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria informó que el Gobierno Federal pondrá en marcha campañas informativas dirigidas a madres y padres de familia, con el propósito de generar conciencia sobre la influencia que tienen las plataformas digitales y las redes sociales en la formación y desarrollo de los menores de edad.

Sheinbaum explicó que la intención de estas medidas no es prohibir el uso de teléfonos celulares, sino promover un uso responsable de la tecnología y crear condiciones que reduzcan su presencia dentro de los planteles educativos.

La titular del Ejecutivo destacó que actualmente existen entidades del país donde ya se han implementado restricciones para evitar el uso de dispositivos móviles durante las actividades escolares, como parte de estrategias enfocadas en mejorar la atención y el aprendizaje de los estudiantes.

La presidenta reiteró que el objetivo principal es proteger el bienestar de niñas, niños y jóvenes, fomentando una mayor participación de las familias en la supervisión de los contenidos digitales y en los hábitos tecnológicos de los menores.

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