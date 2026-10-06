El Estado

17.14°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 6 de octubre de 2026

Sheinbaum plantea revisar esquemas de pensiones en universidades autónomas

México.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que los problemas financieros relacionados con los sistemas de pensiones de las universidades autónomas no se resolverán únicamente con mayores recursos, sino que requieren una revisión de fondo.

La mandataria explicó que existen distintos regímenes de pensiones en las instituciones de educación superior y afirmó que, en algunos casos, se han detectado esquemas con dobles pensiones, pagos a personas que no habrían laborado bajo determinadas condiciones o montos considerados excesivos.

“Se dieron esquemas de pensiones en los que los montos son excesivos”, expresó.
Sheinbaum subrayó que cada universidad tiene particularidades en sus sistemas de retiro, por lo que el tema debe analizarse de manera específica y mediante acuerdos que permitan atender los problemas financieros sin limitarse a incrementar las aportaciones públicas.

La presidenta indicó que el Gobierno federal ya revisa estos esquemas con el objetivo de encontrar soluciones de largo plazo y establecer mecanismos que den viabilidad a las instituciones.

Añadió que la discusión deberá considerar tanto la sostenibilidad financiera como los derechos de las y los trabajadores, a fin de alcanzar acuerdos que permitan corregir distorsiones y fortalecer los sistemas pensionarios universitarios.

EU amplía revisión de redes sociales para nuevas categorías de visa

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Se consolida César Jáuregui al frente de las preferencias para Chihuahua Capital

Hijo de exregidor panista se registra en proceso interno de Morena por Distrito 6 de Chihuahua

Empresarios ven positiva llegada de René Chavira a la Alcaldía de Chihuahua

Lamenta Isela Martínez el voto de Morena contra Poniente 5: “antes era la deuda, ahora ¿cuál es el argumento?”
Presentan Campeonato Estatal “Siempre Juntos en el Softbol” 2026 en Chihuahua
FGR mantiene abierta investigación por muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua: Sheinbaum
Asegura SSPE pipa presuntamente utilizada para huachicol en Las Moras
Prevén que el oro alcance los 5 mil dólares por onza en los próximos 12 meses
Vinculan a proceso a hombre por homicidio tras discusión por “quemar llanta” en Cuauhtémoc
Trasladan gran estructura para la gaza atirantada del Reliz; realizan cierres momentáneos
Aprueba Comisión de Hacienda contratación plurianual para primera etapa del Bulevar Luis H. Álvarez

Municipios

Más Noticias

Rubrum confirma ventaja de César Jáuregui rumbo a la alcaldía de Chihuahua
Oferta desde Europa habría motivado la salida de Gilberto Mora de la Selección Mexicana
Reconoce Olivia Franco gestión de Marco Bonilla y desea éxito a René Chavira al frente del Municipio