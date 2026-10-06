Sheinbaum plantea revisar esquemas de pensiones en universidades autónomas

Martes 6 de octubre de 2026

México.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que los problemas financieros relacionados con los sistemas de pensiones de las universidades autónomas no se resolverán únicamente con mayores recursos, sino que requieren una revisión de fondo.

La mandataria explicó que existen distintos regímenes de pensiones en las instituciones de educación superior y afirmó que, en algunos casos, se han detectado esquemas con dobles pensiones, pagos a personas que no habrían laborado bajo determinadas condiciones o montos considerados excesivos.

“Se dieron esquemas de pensiones en los que los montos son excesivos”, expresó.

Sheinbaum subrayó que cada universidad tiene particularidades en sus sistemas de retiro, por lo que el tema debe analizarse de manera específica y mediante acuerdos que permitan atender los problemas financieros sin limitarse a incrementar las aportaciones públicas.

La presidenta indicó que el Gobierno federal ya revisa estos esquemas con el objetivo de encontrar soluciones de largo plazo y establecer mecanismos que den viabilidad a las instituciones.

Añadió que la discusión deberá considerar tanto la sostenibilidad financiera como los derechos de las y los trabajadores, a fin de alcanzar acuerdos que permitan corregir distorsiones y fortalecer los sistemas pensionarios universitarios.