Sheinbaum presenta iniciativa de reforma electoral; oposición advierte riesgos para contrapesos

Jueves 5 de marzo de 2026

En un movimiento que marca el panorama político del primer trimestre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó ante la Cámara de Diputados de México la iniciativa de reforma electoral impulsada por su administración. La entrega del documento en el recinto legislativo de Palacio Legislativo de San Lázaro pone fin a meses de especulación sobre su contenido y envío, mientras que desde el Ejecutivo se destacó que el simple hecho de presentar la propuesta representa un avance político, pese a las críticas surgidas desde distintos sectores.

La iniciativa se presenta tras un proceso de negociación dentro de la propia coalición gobernante, en el que los partidos Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habrían condicionado su respaldo para garantizar que sus esquemas de financiamiento y representación no se vieran afectados por la política de austeridad promovida por el movimiento de la Cuarta Transformación.

El proyecto contempla modificaciones a 11 artículos constitucionales y plantea como eje central un recorte del 25% al gasto destinado a la organización electoral, medida que impactaría la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y las prerrogativas de los partidos políticos. En el ámbito legislativo, también propone reducir el número de curules, incluyendo la eliminación de los senadores plurinominales y ajustes en la integración de la Cámara de Diputados.

La propuesta ha generado una fuerte reacción en el Congreso. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que, bajo el argumento de reducir costos, la reforma podría debilitar los contrapesos institucionales y concentrar mayor control político sobre el sistema electoral.

Entre los elementos técnicos incluidos en la iniciativa destaca la creación de un mecanismo de colaboración entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar recursos ilícitos en campañas, así como la incorporación de reglas constitucionales para regular el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. Además, se plantea que la comunidad mexicana en el extranjero pueda elegir directamente a sus representantes, una medida que ampliaría los mecanismos de participación política de los connacionales fuera del país.