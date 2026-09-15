Sheinbaum presentará su Segundo Informe en Ciudad Juárez

Martes 15 de septiembre de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Ciudad Juárez el próximo sábado para presentar su Segundo Informe de Gobierno en la Plaza de la Mexicanidad, como parte de la gira nacional que realiza por distintas entidades del país.

De acuerdo con información de la Presidencia de la República, el evento está programado para iniciar a las 13:00 horas y se prevé que tenga una duración aproximada de una hora y media.

Antes de viajar a Chihuahua, la mandataria participará en la Ciudad de México en el acto de izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985, previsto para las 7:15 de la mañana en la Plaza de la Constitución.

Después de su presentación en Juárez, Sheinbaum continuará su gira en Tijuana, Baja California, donde tiene programado otro evento a las 16:30 horas.

La presidenta explicó previamente que decidió llevar su informe a diferentes estados con el objetivo de presentar directamente ante la ciudadanía los resultados y avances de su administración.

La dirigente estatal de Morena, Brighite Granados de la Rosa, destacó que Ciudad Juárez es una de las ciudades donde Sheinbaum registra mayor respaldo ciudadano, con niveles de aprobación superiores al 74 por ciento.

Esta será la quinta visita de Sheinbaum a Ciudad Juárez y la cuarta como presidenta de la República. Entre sus visitas anteriores destacan la inauguración del Hospital de Especialidades del IMSS en diciembre de 2024 y el evento regional de su Primer Informe de Gobierno, realizado en septiembre de 2025 en el estadio Juárez Vive.

El pasado 1 de septiembre, la mandataria presentó en Palacio Nacional su Segundo Informe de Gobierno, donde realizó un balance de los principales avances y pendientes de su administración.