México

20.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 18 de mayo de 2026

Sheinbaum propondrá aplazar elección judicial hasta 2028

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso de la Unión una propuesta para mover la elección del Poder Judicial de la Federación al año 2028, al considerar que realizarla en 2027 generaría complicaciones operativas junto con los comicios locales y federales.

Durante su mensaje, la mandataria señaló que actualmente se analizan ajustes al modelo de elección judicial debido al alto número de cargos que estarían en disputa el próximo año.

“Está Luisa María Alcalde y Arturo Zaldívar para informar una propuesta para mover la elección del Poder Judicial al 2028 con características especiales”, declaró.

Sheinbaum explicó que mantener la elección en 2027 complicaría significativamente la logística electoral, ya que coincidiría con procesos para elegir gubernaturas, diputaciones y otros cargos de representación popular.

“Es importante dado a la cantidad de puestos del 2027 y hay que hacer unos ajustes”, expresó.

La presidenta detalló que, bajo el esquema actual, la ciudadanía tendría que acudir a distintas casillas para emitir su voto por cargos políticos y posteriormente por integrantes del Poder Judicial.

“Si fuera en este momento el 2027, tendría que ser casillas distintas; tendría que ir por gobernador y diputados y luego moverse a una casilla para votar por el Poder Judicial”, explicó.

Finalmente, indicó que solicitará al Congreso analizar una elección extraordinaria para someter a votación la propuesta con nuevas características.

Pronostican día caluroso en Chihuahua con máxima de 35 grados

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Bloquea UIF cuentas de Rubén Rocha y otros implicados en solicitud de extradición de EU

Alertan por índice UV extremo en Chihuahua; recomiendan evitar exposición al sol

Confirman detención en EU de exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez

Viralizan agresión a adulto mayor durante marcha en Chihuahua; exigen identificar al responsable
Mueren jugador de Faraones y su esposa por presunta intoxicación en Nuevo Casas Grandes
Detención de exfuncionario de Sinaloa impactará marcha de Morena en Chihuahua: Daniela Álvarez
Bloquea UIF cuentas de Rubén Rocha y otros implicados en solicitud de extradición de EU
Detienen a exsecretario de Finanzas de Sinaloa; sería el segundo exfuncionario requerido por EU
Gerardo Mérida Sánchez ya aparece en registro de detenidos de Estados Unidos
Confirman detención en EU de exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez
Reconoce Olivia Franco labor docente y destaca programas educativos en beneficio de estudiantes

Municipios

Más Noticias

Alertan por índice UV extremo en Chihuahua; recomiendan evitar exposición al sol
Morena solicitó apoyo vial para marcha del sábado; autoridades esperan movilización pacífica
Mueren cinco turistas italianos durante inmersión en Las Maldivas