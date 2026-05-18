Sheinbaum propondrá aplazar elección judicial hasta 2028

Lunes 18 de mayo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso de la Unión una propuesta para mover la elección del Poder Judicial de la Federación al año 2028, al considerar que realizarla en 2027 generaría complicaciones operativas junto con los comicios locales y federales.

Durante su mensaje, la mandataria señaló que actualmente se analizan ajustes al modelo de elección judicial debido al alto número de cargos que estarían en disputa el próximo año.

“Está Luisa María Alcalde y Arturo Zaldívar para informar una propuesta para mover la elección del Poder Judicial al 2028 con características especiales”, declaró.

Sheinbaum explicó que mantener la elección en 2027 complicaría significativamente la logística electoral, ya que coincidiría con procesos para elegir gubernaturas, diputaciones y otros cargos de representación popular.

“Es importante dado a la cantidad de puestos del 2027 y hay que hacer unos ajustes”, expresó.

La presidenta detalló que, bajo el esquema actual, la ciudadanía tendría que acudir a distintas casillas para emitir su voto por cargos políticos y posteriormente por integrantes del Poder Judicial.

“Si fuera en este momento el 2027, tendría que ser casillas distintas; tendría que ir por gobernador y diputados y luego moverse a una casilla para votar por el Poder Judicial”, explicó.

Finalmente, indicó que solicitará al Congreso analizar una elección extraordinaria para someter a votación la propuesta con nuevas características.