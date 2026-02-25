Sheinbaum propone reforma electoral con reducción de gasto y nuevos criterios para minorías

Miércoles 25 de febrero de 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma electoral que busca recortar el gasto del INE, limitar el financiamiento de partidos minoritarios y cambiar la forma de asignar diputados de representación proporcional.

Según la propuesta, desaparecen los diputados plurinominales designados por los partidos. En su lugar, los representantes de minorías se elegirán con base en los votos obtenidos por candidato: los 100 mejores segundos lugares en los 300 distritos electorales quedarán como legisladores de minoría, mientras que otros 100 se seleccionarán mediante una lista abierta y no jerarquizada, conocida como Lista Abierta No Bloqueada, que aplicará en las cinco circunscripciones de representación proporcional.

La reforma mantiene la Cámara de Diputados con 500 integrantes: 300 de mayoría relativa y 200 representantes de minorías. Además, contempla una reducción de 25% del gasto electoral, afectando prerrogativas de partidos, operación del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), y tiempos de proselitismo en medios electrónicos.

Otros aspectos incluyen:

Tope salarial para congresistas locales, que no podrán superar el ingreso de la Presidenta ni de los gobernadores.

Reducción del número de regidores en los municipios, ajustado a la población de cada localidad.

Impulso a procesos de democracia participativa, favoreciendo consultas populares en decisiones relevantes de estados y municipios.

Mayor fiscalización para evitar el uso de “dinero malo” en campañas.

Al presentar la propuesta, Sheinbaum enfatizó que el objetivo es reducir costos de la elección y de la representación popular, haciendo más eficiente la administración electoral y fortaleciendo la transparencia en el financiamiento político.

Fuentes oficiales señalan que algunas dirigencias, como las del Partido Verde y el PT, evalúan su apoyo a la iniciativa, ya que limita la asignación de diputados plurinominales y reduce recursos que antes les correspondían.