Sheinbaum propone regular IA y bots en campañas electorales

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los lineamientos de su reforma electoral, que incluyen la regulación del uso de inteligencia artificial (IA) en campañas políticas y facultades para que el INE retire contenidos y sancione el uso de bots que manipulen el debate público.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las redes sociales deben reflejar “el sentimiento de la gente y no campañas pagadas por alguien”, y señaló que el INE podrá ordenar la suspensión inmediata de campañas digitales cuando se detecten cuentas automatizadas o prácticas de desinformación.

La iniciativa prohíbe también el uso de IA para clonar voces o imágenes con fines electorales, con el objetivo de evitar montajes o campañas negras que distorsionen la opinión del electorado. Sheinbaum recordó la campaña de “narco presidente” en 2024, que, dijo, fue impulsada por bots y posteriormente retirada.

Estos mecanismos se suman a otros cambios de la reforma, como la eliminación del PREP, el inicio inmediato del cómputo distrital, la reducción de legisladores —96 senadores y 500 diputados electos por voto directo— y el recorte presupuestal a partidos y al sistema electoral.

La presidenta sostuvo que la reforma busca reducir costos, evitar privilegios y fomentar la participación ciudadana directa, además de garantizar que las herramientas digitales no sean utilizadas para alterar la equidad en los comicios. La iniciativa será enviada al Congreso para su discusión y eventual aprobación, lo que implicaría un rediseño institucional y digital del sistema electoral mexicano.

Reforma electoral eliminará el PREP y adelantará el cómputo distrital: Sheinbaum

