Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

Lunes 9 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que México ha rechazado de manera firme cualquier propuesta para permitir la participación del Ejército de Estados Unidos en operaciones dentro del país, asegurando que la estrategia de seguridad se mantiene bajo control de las autoridades mexicanas.

“Hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no”, declaró durante la Mañanera del Pueblo, al ser cuestionada sobre comentarios vinculados a la convocatoria del presidente estadounidense Donald Trump a una cumbre de seguridad en América Latina, en la que México no fue incluido.

Sheinbaum precisó que, si bien existe cooperación con Estados Unidos en materia de inteligencia y seguridad, todas las operaciones dentro del territorio nacional corresponden únicamente a instituciones mexicanas, entre ellas:

Fuerzas Armadas

Secretaría de Seguridad

Guardia Nacional

Policías estatales

Fiscalía General de la República

La mandataria destacó que Estados Unidos puede colaborar en el combate al crimen organizado frenando el tráfico de armas hacia México, ya que aproximadamente el 75% del armamento utilizado por grupos criminales proviene de ese país, según datos del Departamento de Justicia estadounidense.

Además, Sheinbaum enfatizó la importancia de reducir el consumo de drogas, particularmente en Estados Unidos, mientras México continúa impulsando campañas de prevención para evitar que las sustancias lleguen a jóvenes mexicanos.