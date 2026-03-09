México

15.97°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que México ha rechazado de manera firme cualquier propuesta para permitir la participación del Ejército de Estados Unidos en operaciones dentro del país, asegurando que la estrategia de seguridad se mantiene bajo control de las autoridades mexicanas.

“Hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no”, declaró durante la Mañanera del Pueblo, al ser cuestionada sobre comentarios vinculados a la convocatoria del presidente estadounidense Donald Trump a una cumbre de seguridad en América Latina, en la que México no fue incluido.

Sheinbaum precisó que, si bien existe cooperación con Estados Unidos en materia de inteligencia y seguridad, todas las operaciones dentro del territorio nacional corresponden únicamente a instituciones mexicanas, entre ellas:

Fuerzas Armadas

Secretaría de Seguridad

Guardia Nacional

Policías estatales

Fiscalía General de la República

La mandataria destacó que Estados Unidos puede colaborar en el combate al crimen organizado frenando el tráfico de armas hacia México, ya que aproximadamente el 75% del armamento utilizado por grupos criminales proviene de ese país, según datos del Departamento de Justicia estadounidense.

Además, Sheinbaum enfatizó la importancia de reducir el consumo de drogas, particularmente en Estados Unidos, mientras México continúa impulsando campañas de prevención para evitar que las sustancias lleguen a jóvenes mexicanos.

Gasolinera de Chihuahua ofrece uno de los precios más bajos de gasolina verde en la Zona Norte: Profeco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen en Guanajuato a presunto operador del Cártel del Golfo buscado por el ICE

Ataques a plantas desalinizadoras elevan la preocupación por el agua en Oriente Medio

Suspenden a juez Manuel Jurado Torres tras polémica por reclasificación de feminicidio

Condenan a 30 años de prisión a profesor por abuso sexual de dos menores en Chihuahua
Turquía intercepta segundo misil iraní en su espacio aéreo y advierte sobre medidas contra amenazas
Hijos de “El Chapo” encabezan la lista de mexicanos más buscados por EU tras la muerte de “El Mencho”
Violentos enfrentamientos en el este de Líbano tras intento de desembarco israelí
Miguel Riggs, Brenda Ríos y César Komaba, señalados durante la marcha del 8M en Chihuahua
Precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años
Precio promedio de la gasolina regular se mantiene en 23.54 pesos por litro
Manque Granados dialoga con economistas de Chihuahua sobre retos económicos y reformas legislativas

Municipios

Más Noticias

Marco Antonio Bonilla presenta avances de Chihuahua en la Mexico Conference 2026
Ocho detenidos por intentar generar violencia durante la marcha del 8 de marzo
¿Es feriado el 9 de marzo en México? Esto dice la ley y la iniciativa “Un Día Sin Nosotras”