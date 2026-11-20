Viernes 20 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no permitirá la intervención de poderes extranjeros ni se someterá a intereses políticos o económicos que, según afirmó, perjudicaron al país en administraciones anteriores.

Durante la ceremonia por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, celebrada en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria destacó la defensa de la soberanía nacional como uno de los principios centrales de su administración.

“No nos someteremos ni a los intereses de quienes antes saquearon el país ni a ningún poder extranjero”, expresó Sheinbaum ante los asistentes.

En su discurso, la presidenta acusó a sus adversarios políticos de buscar el respaldo de actores internacionales para debilitar a su gobierno, aunque no señaló directamente a personas u organizaciones.

Asimismo, recordó que la historia de México ha estado marcada por movimientos sociales que defendieron la independencia, la justicia y los derechos de la población frente a gobiernos autoritarios.

Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá como prioridad el bienestar de los sectores históricamente marginados, bajo el principio de impulsar una prosperidad compartida.

“Por el bien de todos, primero los pobres, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, manifestó.

Finalmente, la mandataria aseguró que México continuará con su propio proyecto de desarrollo, defendiendo su independencia y sus instituciones.

“Somos un país libre, independiente, democrático y soberano. Somos un gobierno del pueblo y para el pueblo”, afirmó.

La presidenta concluyó su mensaje reiterando su compromiso de mantener el rumbo de su administración y defender la soberanía nacional frente a cualquier presión externa.