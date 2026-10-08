Sheinbaum rechaza supuesta injerencia de Estados Unidos en procesos internos de Morena

Jueves 8 de octubre de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “absurda” la versión planteada por el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, quien aseguró que Estados Unidos habría ejercido presión en la definición de coordinadores de Morena en las 17 entidades donde habrá procesos electorales.

Sheinbaum negó que exista injerencia extranjera en las decisiones internas del partido y sostuvo que Morena cuenta con sus propios mecanismos para seleccionar a sus coordinadores.

Las declaraciones de Anaya señalaron que presiones provenientes de Estados Unidos habrían influido en el proceso interno de Morena en distintas entidades.

Uno de los estados involucrados en dichas definiciones fue Chihuahua, donde Cruz Pérez Cuéllar fue elegido como coordinador.

La mandataria federal rechazó esa interpretación y reiteró que las decisiones corresponden exclusivamente a los procedimientos internos del partido.