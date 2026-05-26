Sheinbaum reconoce labor de Andy López Beltrán en Morena; destaca afiliación de 12 millones

Martes 26 de mayo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el trabajo realizado por Andrés Manuel López Beltrán al frente de la Secretaría de Organización de Morena, destacando que durante su gestión el partido alcanzó la afiliación de 12 millones de personas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue cuestionada sobre la salida de López Beltrán de la dirigencia partidista, ante lo cual elogió los resultados obtenidos en materia de organización y fortalecimiento de la estructura política del movimiento.

“Muy bueno, afilió a muchos y convirtió a Morena en el partido político más grande, no sé si del mundo, pero sí uno de los más grandes”, expresó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo señaló que López Beltrán decidió incorporarse a nuevas actividades políticas en un momento en que Morena se prepara para emitir convocatorias dirigidas a quienes aspiren a participar en futuros procesos electorales.

Asimismo, destacó el trabajo realizado por distintos integrantes de la dirigencia nacional del partido, al asegurar que observa de manera positiva la evolución y consolidación interna de Morena.

Sheinbaum también reconoció la labor de otros cuadros del movimiento, afirmando que el partido cuenta con perfiles que han contribuido al fortalecimiento de la organización política en distintas áreas.

Las declaraciones se producen en medio de los ajustes internos que vive Morena rumbo a los próximos procesos electorales, en los que diversas figuras comienzan a definir su participación y posibles aspiraciones a cargos de elección popular.