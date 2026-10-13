Sheinbaum reconoce rezagos en salud pública: faltan especialistas, mejores contratos y abasto eficiente

Martes 13 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que aún persisten diversas carencias en el sistema público de salud, entre ellas la falta de médicos especialistas, condiciones laborales deficientes para parte del personal, becas insuficientes para residentes y problemas en la distribución de medicamentos.

En vísperas de la movilización anunciada por trabajadores del IMSS, la Mandataria federal admitió que continúan pendientes importantes en materia laboral, de personal y de suministro, y aseguró que su administración trabaja en atenderlos.

Sheinbaum señaló que, durante sus recorridos por unidades del IMSS-Bienestar, ha detectado casos de médicos que todavía laboran con contratos anuales y salarios inferiores a los que deberían percibir, por lo que adelantó que se buscará su basificación.

También reconoció que siguen existiendo trabajadores contratados durante la pandemia de Covid-19 que no cuentan con condiciones laborales adecuadas.

La Presidenta sostuvo que este personal debe ser regularizado, al considerar que no es justo que, después del esfuerzo extraordinario realizado durante la emergencia sanitaria, continúe trabajando sin mejores condiciones contractuales.

Otro de los puntos señalados fue la situación de los médicos residentes. Sheinbaum reconoció que algunos reciben becas de alrededor de 7 mil pesos mensuales, pese a que desempeñan una parte importante de la operación cotidiana de los hospitales.

Ante esta situación, indicó que el Gobierno federal buscará incrementar dichos apoyos durante el próximo año.

En materia de medicamentos, la Presidenta admitió que todavía existen fallas, principalmente en la distribución desde los almacenes hacia hospitales y centros de salud, aunque reconoció que también se han presentado incumplimientos de algunos proveedores.

Explicó que parte de estas dificultades se han intentado resolver mediante las llamadas Rutas de la Salud del IMSS-Bienestar, pero afirmó que el objetivo es avanzar hacia un sistema completamente automatizado que permita seguir el proceso desde el proveedor hasta la entrega final de los medicamentos.

Revisarán hospitales uno por uno

Frente a las inconformidades del personal médico, Sheinbaum informó que solicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo, realizar una revisión detallada hospital por hospital para identificar los problemas existentes.

Indicó que desde el domingo fueron enviados equipos a distintas unidades médicas con la finalidad de elaborar diagnósticos y atender las deficiencias detectadas.

Pese a reconocer estas carencias, la Presidenta rechazó que exista una crisis generalizada en el sistema nacional de salud y acusó a sectores de la oposición de aprovechar políticamente las protestas y señalamientos.

Finalmente, aseguró que las movilizaciones de trabajadores serán atendidas y defendió su derecho a manifestarse de manera pacífica, al tiempo que reiteró que el Gobierno buscará resolver los problemas laborales y operativos que todavía permanecen pendientes.