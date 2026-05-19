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Martes 19 de mayo de 2026

Sheinbaum reprocha a Estados Unidos falta de extradiciones solicitadas por México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó que el Gobierno de Estados Unidos no haya concretado ninguna de las extradiciones solicitadas por autoridades mexicanas entre 2018 y mayo de 2026.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria señaló que México ha presentado 269 solicitudes de extradición en ese periodo, sin que hasta el momento se haya realizado ninguna entrega.

Entre los casos mencionados por Sheinbaum destacan el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, requerido por autoridades mexicanas por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

También hizo referencia al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por presunta participación en esquemas de facturación ilegal y lavado de dinero.

La presidenta afirmó que México ha solicitado reciprocidad en la cooperación judicial bilateral y cuestionó la falta de resultados en materia de extradiciones.

Por su parte, Roberto Velasco Álvarez, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que de las 269 solicitudes presentadas, 36 fueron rechazadas y 233 continúan pendientes en distintas etapas del proceso.

Detalló que 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a detenciones provisionales con fines de extradición.

El funcionario agregó que en 47 de esas 50 solicitudes provisionales, el Gobierno estadounidense requirió información adicional antes de avanzar en los procedimientos judiciales.

Velasco explicó que el tratado bilateral permite a ambos países solicitar pruebas complementarias durante cualquier etapa del proceso y recordó que ninguno de los dos Estados está obligado a extraditar a sus propios nacionales.

Asimismo, indicó que cada solicitud es evaluada conforme a las legislaciones internas y criterios jurídicos de cada país.

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