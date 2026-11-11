Sheinbaum respalda a hijo de AMLO y cuestiona fortuna de Salinas Pliego

Miércoles 11 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó públicamente el video difundido por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que responde a cuestionamientos sobre su patrimonio y señala presuntas irregularidades relacionadas con los negocios del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó como positivo que López Beltrán haya decidido responder públicamente a las críticas recibidas.

“Es muy bueno el video de Andrés Manuel López Beltrán”, expresó Sheinbaum, quien destacó especialmente los cuestionamientos dirigidos al propietario de Grupo Salinas.

La presidenta retomó el caso de Salinas y Rocha, empresa que, según explicó, recibió un rescate mediante el Fobaproa por aproximadamente 4 mil 160 millones de pesos, mientras que sus acciones habrían sido adquiridas posteriormente por Elektra por alrededor de 77 millones de pesos.

Sheinbaum consideró que estas operaciones ameritan una revisión y planteó que la Secretaría de Hacienda analice la posibilidad de abrir los archivos del Fobaproa para conocer las condiciones en que se realizaron.

La mandataria sostuvo que la discusión no debe limitarse al patrimonio de López Beltrán, sino también abordar el origen de la fortuna y las operaciones empresariales de quienes lo cuestionan.

Las cifras y señalamientos expuestos corresponden a declaraciones de la presidenta y no constituyen, por sí mismos, una determinación de irregularidades o responsabilidades legales del empresario.