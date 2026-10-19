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Lunes 19 de octubre de 2026

Sheinbaum respalda actuación de Chihuahua contra César Jáuregui

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la Fiscalía de Chihuahua haya iniciado acciones legales contra el exfiscal César Jáuregui por las presuntas irregularidades relacionadas con el operativo de El Pinal.

“Qué bueno también que la Fiscalía de Chihuahua reconoce y procede en contra de un fiscal que violó la ley”, declaró durante su conferencia matutina.

Sheinbaum destacó que la primera carpeta de investigación y la orden de aprehensión surgieron de la propia Fiscalía estatal, mientras que posteriormente la FGR abrió el procedimiento federal por presunta traición a la patria.

La mandataria señaló que las investigaciones se relacionan con la participación de agentes estadounidenses en el operativo realizado en la Sierra Tarahumara y agregó que la FGR mantiene abiertas otras líneas de investigación contra el exfuncionario.

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