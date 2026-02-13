México

25.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 13 de febrero de 2026

Sheinbaum respalda encuestas como método para elegir candidatos de Morena en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la encuesta “es un muy buen método” para definir a los candidatos o candidatas de Morena en Chihuahua, tras el respaldo público del senador Adán Augusto López a Andrea Chávez.

En La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum subrayó que la selección de candidatos dentro del partido se realiza mediante encuestas, las cuales calificó como un mecanismo eficaz porque no solo considera la opinión de militantes, sino también el posicionamiento frente a la ciudadanía en general.

La mandataria recordó que ella misma fue candidata presidencial tras ganar una encuesta interna frente a otros aspirantes, y señaló que el mismo criterio aplica para gubernaturas y otros cargos de elección popular.

Sheinbaum enfatizó además la importancia de garantizar la paridad de género en las postulaciones, invitando a mujeres y hombres a participar en los procesos internos. “Cualquiera que quiera competir para un puesto de elección popular tiene que ganar su encuesta”, destacó, aclarando que solo en casos de candidatura única podría no aplicarse este ejercicio demoscópico.

Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Fernández Noroña pide cárcel para Julio Scherer Ibarra tras publicación de su libro

Convocan a jóvenes y remisos a tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional en Chihuahua

Gobierno expropia terrenos en Campeche y Quintana Roo para obras del Tren Maya

Retraso en el pago de la primera quincena afecta a miles de trabajadores de la UACh
Condenan a 16 años de prisión a hombre por homicidio y lesiones en Parral
NASA envía a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional para misión de investigación
Detienen en Ojinaga a hombre armado con drogas y equipo táctico
Denuncian recolección ilegal de datos biométricos por parte del Infonavit
Estados Unidos enfrenta posible cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por desacuerdos legislativos
Aumenta uso de drones por crimen organizado; Ejército y Guardia Nacional aseguran 85 vehículos en 2025
Marco Bonilla se posiciona entre los alcaldes panistas mejor evaluados del país

Municipios

Más Noticias

México impulsa reformas para proteger voces de artistas y modernizar la industria cinematográfica
Realizarán trabajos de bacheo en varias vialidades de Chihuahua este viernes
FGR descarta denuncias por uso delictivo de drones en frontera Ciudad Juárez–Texas