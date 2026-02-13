Sheinbaum respalda encuestas como método para elegir candidatos de Morena en Chihuahua

Viernes 13 de febrero de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la encuesta “es un muy buen método” para definir a los candidatos o candidatas de Morena en Chihuahua, tras el respaldo público del senador Adán Augusto López a Andrea Chávez.

En La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum subrayó que la selección de candidatos dentro del partido se realiza mediante encuestas, las cuales calificó como un mecanismo eficaz porque no solo considera la opinión de militantes, sino también el posicionamiento frente a la ciudadanía en general.

La mandataria recordó que ella misma fue candidata presidencial tras ganar una encuesta interna frente a otros aspirantes, y señaló que el mismo criterio aplica para gubernaturas y otros cargos de elección popular.

Sheinbaum enfatizó además la importancia de garantizar la paridad de género en las postulaciones, invitando a mujeres y hombres a participar en los procesos internos. “Cualquiera que quiera competir para un puesto de elección popular tiene que ganar su encuesta”, destacó, aclarando que solo en casos de candidatura única podría no aplicarse este ejercicio demoscópico.