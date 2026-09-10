Sheinbaum responde a Rubio: “Que no usen a México en su campaña”

Jueves 10 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que México no está haciendo lo suficiente en el combate a los cárteles, y pidió que el país no sea utilizado como parte de las campañas electorales estadounidenses.

Durante La Mañanera, Sheinbaum consideró que las declaraciones del funcionario estadounidense están relacionadas con las elecciones que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos.

“Yo considero que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos. Ellos tienen elecciones en noviembre y, como hemos dicho, que no usen a México en su campaña”, expresó.

La mandataria señaló que existen mensajes contradictorios desde Estados Unidos respecto a la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Unos días dicen: ‘México está haciendo muy bien su trabajo y nos coordinamos’, y otro día: ‘No, pero no están haciendo lo suficiente’”, manifestó.

Sheinbaum sostuvo que ambos países deben mantener la coordinación en materia de seguridad, pero cada gobierno debe atender los problemas dentro de su territorio.

Asimismo, mencionó un caso difundido en medios relacionado con una operación de la DEA en Nuevo México, para señalar que Estados Unidos también enfrenta retos internos relacionados con el tráfico de drogas.

“Bastantes problemas tienen allá. Sus campañas que se dediquen al tema de Estados Unidos, no tienen que usar a México en su campaña electoral”, afirmó.

Las declaraciones se producen después de que Rubio señalara que los esfuerzos realizados por México contra las organizaciones criminales todavía resultan insuficientes.