Miércoles 3 de septiembre de 2025

Sheinbaum responde a Salinas Pliego: "Primero debe cumplir con sus obligaciones fiscales"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este martes sobre el reciente "destape" del empresario Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante a la presidencia en 2030, y afirmó que antes de hablar de política, debe cumplir con sus obligaciones fiscales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada por los medios sobre las encuestas y columnas de opinión que mencionan al dueño de Grupo Salinas como una figura en ascenso rumbo a la sucesión presidencial.

“El pago de impuestos es tan sencillo como eso”, declaró Sheinbaum, al subrayar que la contribución al erario es una obligación básica de cualquier ciudadano, independientemente de su posición económica o mediática.

Desestima posicionamientos mediáticos

Sheinbaum Pardo desestimó los posicionamientos y menciones en medios que buscan posicionar anticipadamente a figuras del sector privado en el ámbito político, y fue enfática al señalar que el debate debe centrarse en la responsabilidad fiscal y el cumplimiento de la ley, más que en aspiraciones personales.

“Ricardo Salinas debe cumplir con sus obligaciones como ciudadano para presentarse ante la gente”, sentenció.

"La gente juzgará"

La presidenta concluyó que serán los ciudadanos quienes juzguen a figuras públicas como Salinas Pliego, y que la legitimidad de cualquier aspirante debe sostenerse en su compromiso con el país, comenzando por su relación con el fisco.

Hasta el momento, Ricardo Salinas no ha emitido una respuesta oficial a los señalamientos de la mandataria.

Esta es la membresía que permite tener el horario exclusivo de Costco

