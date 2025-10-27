Sheinbaum responde a Zedillo: “En México hay democracia y libertad de expresión al máximo”

Lunes 27 de octubre de 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió este lunes al ex Presidente Ernesto Zedillo, quien la acusó —junto con Andrés Manuel López Obrador— de haber “destruido la democracia mexicana”.

“En México hay democracia. México es un país democrático, es de los países más democráticos del mundo”, aseguró la mandataria durante una conferencia de prensa, al rechazar las declaraciones del ex Mandatario priista.

Las críticas de Zedillo

Durante una entrevista publicada el fin de semana por el diario español El Mundo, Zedillo afirmó que López Obrador y Sheinbaum “han tomado la democracia mexicana y la están matando”, al señalar que el ex Presidente “desmanteló el Poder Judicial, se apoderó de los órganos electorales y anuló reformas consensuadas”.

También acusó a Sheinbaum de ser “cómplice” de esa supuesta destrucción, señalando que “contribuyó con entusiasmo a la reforma constitucional para destruir al Poder Judicial”.

“El pueblo elige a los poderes”

En respuesta, Sheinbaum sostuvo que la democracia mexicana se fortalece bajo su Gobierno, al ser el pueblo quien elige a los tres poderes de la Unión.

“En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Quién los elige? El pueblo. Dicho por Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, expresó.

Asimismo, afirmó que el país vive una etapa de plena libertad de expresión, sin censura ni persecución a críticos o medios.

“La libertad de expresión está al máximo. Nunca antes en nuestro país había habido tal libertad. Aquí no se censura a nadie”, subrayó.

“Los fraudes fueron antes”

La Presidenta también sostuvo que la verdadera falta de democracia ocurrió durante gobiernos anteriores, al recordar los fraudes electorales de 1988 y 2006, así como la compra de votos en 2012.

“No hay fraudes electorales como fue el del 88, como fue el del 2006 o la compra masiva de votos del 2012. Hoy hay democracia y libertad, el mejor momento de la democracia en nuestro país”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum añadió que la libertad también implica responsabilidad y respeto al Estado de derecho:

“La libertad implica responsabilidad. La libertad no puede ser que no se paguen impuestos. La libertad tiene que ver con un Estado de derecho y con cumplir con las leyes”.