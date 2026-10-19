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Lunes 19 de octubre de 2026

Sheinbaum revela nuevas investigaciones de la FGR contra César Jáuregui

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República mantiene otras investigaciones abiertas contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, además del proceso relacionado con la participación de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal.

“Siguen investigando a este fiscal en otros temas también”, declaró la mandataria, aunque señaló que corresponderá a la FGR revelar los detalles de esas indagatorias.

Sheinbaum confirmó que Jáuregui enfrenta actualmente dos procedimientos distintos: uno en Chihuahua por presuntos delitos cometidos como servidor público y otro del fuero federal por la presunta comisión del delito de traición a la patria.

La Presidenta calificó como “muy irresponsable” la actuación relacionada con el operativo de El Pinal y respaldó que las autoridades de Chihuahua hayan iniciado acciones legales contra quien encabezaba la Fiscalía estatal.

Prevén lluvias de hasta 25 mm y fuertes vientos en Chihuahua

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