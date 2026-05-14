Sheinbaum revela que EU ha rechazado 36 solicitudes de extradición por falta de pruebas

Jueves 14 de mayo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Estados Unidos ha rechazado en al menos 36 ocasiones solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición debido a la falta de pruebas.

Durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo, la mandataria defendió su postura ante recientes acusaciones contra ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sheinbaum criticó a analistas, comentaristas y programas de televisión que, aseguró, exigen detenciones inmediatas sin respetar el debido proceso ni el marco constitucional.

“Estados Unidos ha negado solicitudes de México para detener con urgencia a personas con fines de extradición porque no había pruebas suficientes. Entonces, ¿cuál es la visión de Estado que debe tener México? Defender la Constitución y exigir pruebas”, declaró.

La presidenta sostuvo que ningún ciudadano mexicano debe ser detenido por presiones mediáticas o decisiones políticas, sino únicamente cuando existan elementos jurídicos sólidos.

“No importa de qué partido político sea, si es funcionario público o no. Si hay una acusación, debe haber pruebas”, afirmó.

Asimismo, reiteró que corresponde a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente.

“Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio y de la Constitución, entonces se procede; si no hay pruebas, no”, expresó.

Finalmente, la mandataria acusó a sectores conservadores y a algunos medios de comunicación de impulsar narrativas para presionar políticamente a su gobierno y generar confrontación con Estados Unidos.

“Nosotros juramos defender la Constitución, las leyes y la soberanía nacional. Esa es nuestra responsabilidad”, concluyó.