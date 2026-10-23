Sheinbaum revela que Maru le señaló presunta corrupción y casinos de César Jáuregui

Viernes 23 de octubre de 2026

Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, le informó en una conversación privada sobre presuntos actos de corrupción que su administración habría detectado relacionados con el exfiscal César Jáuregui Moreno, entre ellos señalamientos sobre la supuesta propiedad de casinos.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, Sheinbaum relató parte del encuentro que ambas sostuvieron en el aeropuerto de Ciudad Juárez, después de que Campos hiciera pública la existencia de aquella conversación.

“Me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal, me dijo que el fiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos cuando movió al fiscal”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum señaló que ante la gravedad de lo que le estaba comunicando, recomendó a Campos presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y ofreció facilitar un encuentro con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Mi obligación era decirle: procede. Si tú tienes pruebas de eso, procede en tu propia Fiscalía y habla con la fiscal general de la República”, sostuvo.

De acuerdo con Sheinbaum, la reunión entre Campos y la titular de la FGR finalmente se realizó y la gobernadora habría expuesto nuevamente los señalamientos relacionados con el exfiscal.

Las declaraciones agregan un nuevo elemento a la controversia en torno a Jáuregui, quien actualmente enfrenta procesos penales distintos en los ámbitos estatal y federal.

Hasta lo expuesto en estas declaraciones, no se presentaron públicamente pruebas que acrediten que Jáuregui sea propietario de casinos o haya cometido actos de corrupción, por lo que los señalamientos deben mantenerse como acusaciones atribuidas a la conversación relatada por la presidenta.