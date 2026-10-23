México

17.64°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 23 de octubre de 2026

Sheinbaum revela que Maru señaló presuntos nexos de Ariadna Montiel con el narco; “no presentó pruebas”

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, le expresó personalmente sospechas sobre presuntos vínculos de Ariadna Montiel con el narcotráfico, pero aseguró que hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden ese señalamiento.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, Sheinbaum relató parte de la conversación privada que sostuvo con Campos en el aeropuerto de Ciudad Juárez, luego de que la propia gobernadora hiciera referencia públicamente al encuentro.

“Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico. Le dije: ‘Si tienes pruebas, preséntalas’”, declaró la presidenta.

Sheinbaum sostuvo que no tiene conocimiento de que Campos haya presentado elementos ante alguna autoridad para sustentar sus sospechas y salió en defensa de la secretaria de Bienestar: “Hasta ahora no ha presentado ninguna prueba y Ariadna, pues, es una mujer honesta”.

De acuerdo con la mandataria federal, la reunión fue solicitada por la gobernadora durante la gira de rendición de cuentas que realizó por las entidades del país en septiembre.

Sheinbaum confirmó además que durante aquel encuentro ambas discutieron sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y que el intercambio llegó a elevarse de tono.

La presidenta consideró que cualquier señalamiento sobre posibles vínculos de un funcionario con la delincuencia organizada debe acompañarse de pruebas y presentarse ante las autoridades correspondientes.

Las declaraciones abren un nuevo frente político entre los gobiernos federal y de Chihuahua, en medio de las diferencias surgidas por el caso de El Pinal y el proceso que enfrenta el exfiscal César Jáuregui Moreno.

Maru revela que advirtió más de ocho veces a Jáuregui sobre riesgo por caso El Pinal

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Votará PAN contra comparecencia de Maru Campos por caso César Jáuregui

Detienen a tres por drogas durante investigación de robo de 400 mil pesos

Defensa de César Jáuregui cuestiona pruebas y niega acuerdo para incorporar a estadounidenses

“Chihuahuenses me piden colaborar con Estados Unidos”: Maru Campos
Maru y el “te lo dije” que abre más preguntas que respuestas
Sheinbaum anuncia sistema con inteligencia artificial para combatir desabasto de medicamentos
Instalarán altar en memoria de Paty Ulate en Palacio Municipal
Detienen a adolescente armado tras operativo en Belisario Domínguez
César Jáuregui apelará vinculación por ejercicio ilegal; juez descarta delito de coalición
Resolución contra César Jáuregui se basa en suposiciones y no en pruebas; defensa apelará
Vinculan a proceso a César Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público; juez descarta delito de coalición

Municipios

Más Noticias

Habla César Jáuregui desde el Altiplano; juez entra a deliberar sobre su vinculación
Reabrirán exportación de ganado por Puerto Palomas; prevén hasta 800 cabezas diarias
Dos sobrevivientes del incendio del INM permanecen graves; uno requiere atención urgente