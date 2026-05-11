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Lunes 11 de mayo de 2026

Sheinbaum revisará con estados propuesta de vacaciones escolares; plantea mantener seis semanas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este lunes sostendrán una reunión a las 10:00 horas entre el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y los titulares de educación de las entidades federativas para revisar la propuesta de modificación al calendario escolar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que uno de los planteamientos que será analizado es mantener las seis semanas de vacaciones de verano, tal como ha ocurrido tradicionalmente al cierre de cada ciclo escolar.

Sheinbaum aclaró que la propuesta de ampliar el periodo vacacional no fue una decisión unilateral del titular de la Secretaría de Educación Pública, sino que fue respaldada previamente por los secretarios estatales de educación.

“Dar más semanas de vacaciones no fue una ocurrencia de Mario, todos los secretarios estatales votaron a favor”, expresó.

No obstante, reconoció que tras las reacciones y críticas surgidas por la posibilidad de extender el periodo vacacional, el Gobierno Federal analizará la posibilidad de regresar al esquema anterior.

La presidenta añadió que también podría existir flexibilidad para algunas entidades, debido a factores particulares como las altas temperaturas en ciertas regiones del país o la realización de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que generarán una importante afluencia turística en algunas ciudades sede.

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