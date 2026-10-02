Sheinbaum se deslinda de candidaturas de Morena y ofrece diálogo a Tatiana Clouthier

Lunes 5 de octubre de 2026

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que está dispuesta a dialogar con Tatiana Clouthier, pero subrayó que la definición de candidaturas y coordinaciones corresponde exclusivamente a Morena y no al Gobierno federal.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la inconformidad expresada por Clouthier tras los resultados de las encuestas internas de Morena en Nuevo León.

“Si ella desea platicar conmigo, siempre podemos platicar. Yo de verdad la tengo en la mejor consideración”, expresó la mandataria.

No obstante, dejó claro que no participará en las decisiones partidistas relacionadas con candidaturas.

“El tema directamente de las candidaturas, de las coordinaciones, de todo eso, pues no me corresponde a mí y no me voy a meter porque no me corresponde. No es asunto de la Presidenta, es asunto del partido”, señaló.

Sheinbaum defendió el uso de encuestas como mecanismo para definir coordinaciones, al considerar que permiten conocer directamente la opinión de la ciudadanía y reducir el peso de decisiones basadas únicamente en apreciaciones internas.

La Presidenta también llamó a evitar que las aspiraciones personales generen conflictos dentro del movimiento y sostuvo que, cuando no existe una elección directa, las encuestas pueden funcionar como una herramienta para medir respaldo social.

Finalmente, manifestó mantener una buena opinión de Tatiana Clouthier y de otros perfiles de Morena mencionados durante la conferencia.