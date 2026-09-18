Sheinbaum se reunirá con Maru Campos, pero descarta visita a Torre Centinela

Viernes 18 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá un encuentro con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, durante su visita a Ciudad Juárez; sin embargo, su agenda no contempla acudir a la Torre Centinela.

Campos había solicitado formalmente a la Presidenta participar en una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, además de sostener reuniones para abordar temas relacionados con agua y la situación de la ganadería ante el gusano barrenador.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que su estancia en Chihuahua será breve, ya que después del evento programado en Ciudad Juárez continuará su gira hacia Baja California.

“Ella dijo: aprovechando su visita, ¿por qué no hacemos varias reuniones? Yo la verdad voy al evento y de ahí me voy a Baja California”, señaló.

La Presidenta indicó que será la secretaria de Gobernación la encargada de dar seguimiento a los planteamientos realizados por el Gobierno de Chihuahua.

No obstante, confirmó que sí se encontrará personalmente con Maru Campos a su llegada a Chihuahua, antes de trasladarse al evento de su gira.

Sheinbaum también reconoció que han existido diferencias entre los gobiernos Federal y de Chihuahua por el caso relacionado con la participación de agentes de la CIA en un operativo en la entidad, asunto sobre el cual se abrió una investigación federal.

Pese a esas diferencias, la mandataria federal señaló que ello no impide mantener comunicación con la gobernadora.

La Torre Centinela fue inaugurada el pasado 9 de septiembre en Ciudad Juárez y concentra infraestructura tecnológica, de inteligencia y videovigilancia de la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado.