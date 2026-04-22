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Miércoles 22 de abril de 2026

Sheinbaum se reunirá con Maru Campos por caso de agentes extranjeros en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostendrá una reunión con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para abordar la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo contra un narcolaboratorio en la región de Morelos.

La mandataria federal señaló que, tras una revisión, no se han encontrado registros ante instancias federales sobre la intervención de personal extranjero en dichas acciones. Añadió que la Secretaría de la Defensa Nacional tampoco tenía conocimiento de la presencia de estos agentes.

Sheinbaum subrayó que el tema “no es menor” y debe analizarse con apego a la ley, descartando que se trate de un asunto político. En ese sentido, reiteró que las entidades federativas deben cumplir con los protocolos establecidos en la Ley de Seguridad Nacional, los cuales prohíben acuerdos o acciones con autoridades extranjeras sin notificación al Gobierno Federal.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a autoridades estadounidenses para expresar que este tipo de intervenciones no está contemplado en los acuerdos de cooperación vigentes.

Finalmente, la presidenta destacó que, aunque existe una buena relación con Estados Unidos, su administración no permitirá acciones fuera del marco legal nacional.

Senador propone citar a Gobernadora y Fiscal de Chihuahua por caso de agentes de EU

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