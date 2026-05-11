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Lunes 11 de mayo de 2026

Sheinbaum señala actos de racismo en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en el país continúan presentándose casos de racismo hacia los pueblos originarios y señaló a Chihuahua como ejemplo al retomar el testimonio de la corredora rarámuri Lorena Ramírez.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la atleta, reconocida internacionalmente por su trayectoria en carreras de larga distancia, le ha compartido experiencias de discriminación que aún enfrenta en la entidad.

Sheinbaum señaló que, según el testimonio de Lorena Ramírez, en ocasiones ha sido retirada de restaurantes en Chihuahua por su origen indígena.

La presidenta utilizó este caso para señalar que todavía existen sectores que no reconocen la grandeza, cultura y valores de los pueblos originarios de México.

Asimismo, vinculó el tema con la visita de Isabel Díaz Ayuso, al criticar a actores políticos que —dijo— buscan reconocer figuras históricas como Hernán Cortés, pese a los agravios cometidos contra comunidades indígenas durante la conquista.

La mandataria reiteró la importancia de reconocer y valorar a los pueblos originarios como parte fundamental de la identidad nacional.

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