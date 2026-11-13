Sheinbaum señala presuntos vínculos de Zuany con el crimen organizado

Viernes 13 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Guillermo Zuany Portillo, exfuncionario de la Fiscalía de Chihuahua, estuvo presuntamente relacionado con actos de corrupción y delincuencia organizada, y cuestionó su acercamiento a agencias de seguridad de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue interrogada sobre una publicación de The New York Times que señala que Zuany Portillo se encuentra en territorio estadounidense bajo protección de autoridades de ese país.

“Es muy relevante cómo es que esta persona, vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con delincuencia organizada, después se acerca a las agencias de Estados Unidos”, declaró.

Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad cuenta con antecedentes sobre la trayectoria del exfuncionario y solicitó que dicha información se haga pública para esclarecer su relación con autoridades estadounidenses.

La presidenta consideró que el caso tiene implicaciones en materia de soberanía nacional, al reiterar que las agencias extranjeras deben respetar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional cuando realizan actividades en México.

Sin embargo, descartó que la situación pudiera generar un conflicto diplomático con Estados Unidos, al señalar que el asunto ya ha sido abordado entre ambos gobiernos.

También hizo referencia a una acusación de traición a la patria relacionada con un fiscal de Chihuahua, en la que, según información que recibió, se consideró una modificación al artículo 40 constitucional.

Finalmente, Sheinbaum evitó confirmar si Zuany Portillo permanece bajo protección del Gobierno estadounidense y señaló que corresponderá al Gabinete de Seguridad proporcionar mayores detalles.

Las declaraciones de la mandataria constituyen señalamientos públicos y no acreditan, por sí mismas, responsabilidad penal del exfuncionario.