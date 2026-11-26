Jueves 26 de noviembre de 2026

La presidenta de México pidió esclarecer los señalamientos publicados por The New York Times sobre la campaña electoral de 2021 en Chihuahua.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los señalamientos sobre un presunto financiamiento de grupos criminales a la campaña electoral de la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván.

Durante la conferencia matutina de este jueves 26 de noviembre, la mandataria federal confirmó haber solicitado la intervención de la Fiscalía tras conocer la publicación del diario estadounidense.

“Sí, ayer que vi la nota, pedí a la Fiscalía General de la República que investigue este caso”, expresó.

La publicación señala la presunta participación de un funcionario de la Fiscalía de Chihuahua en la entrega de recursos provenientes de organizaciones criminales a la campaña electoral de 2021.

Sheinbaum también relacionó estos señalamientos con la colaboración entre funcionarios de la Fiscalía estatal y agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la cual, según sostuvo, se realizó sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni del Gabinete de Seguridad.

Asimismo, reveló que existen 54 solicitudes de extradición presentadas por México ante Estados Unidos que permanecen sin respuesta.

Hasta el momento, los señalamientos sobre el presunto financiamiento ilícito no constituyen hechos judicialmente acreditados.