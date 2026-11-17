Martes 17 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde revisaron los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 y acordaron ampliar la cooperación entre ambas naciones.

A través de su cuenta de X, la mandataria mexicana destacó los resultados alcanzados desde la puesta en marcha de esta estrategia bilateral, orientada a fortalecer los vínculos económicos, comerciales y diplomáticos.

“Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año”, expresó Sheinbaum, quien compartió una fotografía de su encuentro con el mandatario canadiense.

La presidenta también resaltó el estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro”, afirmó.

El Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, presentado en septiembre de 2025, establece una agenda conjunta basada en cuatro ejes estratégicos: prosperidad económica; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad; y medio ambiente y sostenibilidad.

Esta estrategia busca impulsar las inversiones, facilitar la cooperación institucional y generar condiciones de mayor certidumbre para las empresas que mantienen operaciones comerciales entre ambas naciones.

Revisión del T-MEC y aranceles de Trump

El encuentro ocurre en un contexto de incertidumbre comercial por las medidas arancelarias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que han generado presiones económicas tanto para México como para Canadá.

Aunque ambos gobiernos han adoptado estrategias diferentes frente a las políticas comerciales de Washington, comparten el interés de preservar y fortalecer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La revisión del acuerdo comercial representa uno de los principales desafíos para los tres países, particularmente por la necesidad de mantener reglas claras para las inversiones, las cadenas de suministro y el intercambio de mercancías.

En este escenario, el acercamiento entre Sheinbaum y Carney busca consolidar una posición de cooperación que permita fortalecer la relación bilateral y afrontar los retos económicos derivados de las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Previo a su reunión con el primer ministro canadiense, la presidenta mexicana también sostuvo un encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, como parte de su agenda diplomática durante la cumbre de APEC.

Las reuniones reflejan los esfuerzos del Gobierno mexicano por ampliar sus relaciones internacionales y mantener el diálogo con sus principales socios económicos, en un momento marcado por la revisión del T-MEC y las amenazas de nuevos aranceles estadounidenses.