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Martes 27 de octubre de 2026

Sheinbaum y Lula acuerdan reunirse para fortalecer relación México-Brasil

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una conversación telefónica con Luiz Inácio Lula da Silva, luego de su triunfo electoral en Brasil, y ambos acordaron reunirse próximamente para fortalecer la relación bilateral.

Sheinbaum había felicitado públicamente al mandatario brasileño a través de sus redes sociales, mensaje al que posteriormente respondió Lula para agradecer el respaldo de la presidenta mexicana.

El mandatario brasileño destacó que durante la llamada abordaron la importancia de mantener la cooperación entre ambas naciones y continuar trabajando en favor de la soberanía y la integración latinoamericana.

Lula consideró que su triunfo representa también un respaldo a las democracias de América Latina y manifestó su intención de continuar estrechando los vínculos de amistad y cooperación entre Brasil y México.

Posteriormente, Sheinbaum confirmó la conversación y adelantó el acuerdo para sostener un encuentro presencial.

“Hablamos hoy con el presidente Lula. Mucha alegría por su triunfo. Acordamos reunirnos pronto”, señaló la mandataria mexicana.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha ni la sede del próximo encuentro entre ambos presidentes.

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