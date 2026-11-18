Miércoles 18 de noviembre de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que sostuvo una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado en China.

A través de sus redes sociales, la mandataria mexicana calificó positivamente el encuentro, en el que participaron integrantes del equipo de trabajo del presidente estadounidense.

“Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, expresó Sheinbaum.

El encuentro se realizó después de que la presidenta adelantara, durante un enlace desde Shenzhen con La Mañanera del Pueblo, que sostendría una breve conversación con Trump.

La reunión forma parte de las actividades diplomáticas de la mandataria mexicana en territorio chino, donde también sostuvo encuentros con el presidente de China, Xi Jinping; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; y el presidente de Vietnam, Tô Lâm.

Aunque no se dieron a conocer acuerdos específicos, Sheinbaum destacó la continuidad del diálogo bilateral entre México y Estados Unidos, en el marco de sus relaciones diplomáticas y de cooperación.

La participación de ambos mandatarios en el foro internacional permitió dar seguimiento a la agenda común de los dos gobiernos.