Si el PAN elige democráticamente a sus mejores candidatos, seremos prácticamente invencibles en Chihuahua: César Jáuregui

Martes 13 de octubre de 2026

Si el Partido Acción Nacional logra resolver sus diferencias internas mediante un proceso verdaderamente democrático y selecciona a sus mejores candidatos, será prácticamente invencible en la capital del estado y contribuirá de manera importante al triunfo en la elección de gobernador, afirmó César Jáuregui Moreno.

Durante una entrevista realizada este martes por la periodista Karina Ortega, Jáuregui abordó tres temas fundamentales de cara al proceso electoral de 2027: las alianzas entre partidos, la selección de candidatos competitivos y la necesidad de que las decisiones internas del PAN se tomen mediante procedimientos democráticos.

“Si nosotros logramos resolver de la mejor manera posible nuestras diferencias internas y hacemos un proceso democrático de donde surja y emane no solo la candidatura a presidente municipal, están las candidaturas a diputados y están las candidaturas a regidores. Le repito a la gente: vamos a ser prácticamente invencibles en la capital”, expresó.

Jáuregui sostuvo que el PAN tiene frente a sí una oportunidad de llegar fortalecido a la elección de 2027, siempre que tenga la capacidad de tomar las decisiones correctas y privilegiar a quienes cuenten con el mayor respaldo ciudadano.

En ese sentido, recordó lo ocurrido hace cinco años, cuando Acción Nacional logró construir candidaturas competitivas mediante un proceso de consulta que permitió enfrentar exitosamente las elecciones.

“Yo te puedo asegurar que si el PAN resuelve bien, que si nosotros tenemos el tino de hacer lo que hicimos hace cinco años”, afirmó, al insistir en que las candidaturas deben recaer en quienes tengan las mayores posibilidades de representar al partido.

Sobre las alianzas electorales, César Jáuregui manifestó abiertamente su respaldo a la posibilidad de construir acuerdos con otras fuerzas políticas que compartan el propósito de preservar las libertades y las instituciones democráticas en Chihuahua.

“Yo soy de la opinión de que debemos de poder hacer alianza. Yo siempre he sido un aliancista, porque creo que en lo que viene, la elección tan dura que viene el 27 la tenemos que enfrentar en las mejores condiciones electorales”, señaló.

Explicó que existen coincidencias entre distintas fuerzas políticas en torno a la defensa del estado de derecho, la división de poderes y la libertad de expresión, por lo que consideró necesario explorar acuerdos que permitan enfrentar electoralmente lo que calificó como un régimen que está avanzando hacia el autoritarismo.

“Si hay varios partidos que tenemos el mismo propósito de que Chihuahua continúe siendo libre, una ciudad y un estado en donde el estado de derecho, la división de poderes, la libertad de expresión sigan funcionando, debemos de ponernos de acuerdo”, manifestó.

En cuanto a la selección de candidatos, destacó que no basta con resolver las diferencias internas del partido, sino que es indispensable que las decisiones recaigan en personas con preferencias favorables entre la ciudadanía y con capacidad para desarrollar campañas que convoquen al mayor número posible de chihuahuenses.

Insistió en que el objetivo debe ser construir un proyecto amplio, competitivo y capaz de mantener las condiciones de libertad y oportunidades para los emprendedores que caracterizan a Chihuahua.

Finalmente, César Jáuregui subrayó que una buena selección de candidatos a la Presidencia Municipal, diputaciones y regidurías permitirá al PAN llegar unido y fortalecido a la contienda electoral y contribuir decisivamente a que Marco Bonilla gane la gubernatura de Chihuahua.

“Vamos a ser prácticamente invencibles en la capital. Llegamos a fortalecer la elección de gobernador, seguramente con una aportación sumamente importante para lograr el objetivo”, concluyó.