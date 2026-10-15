“Si no estaba enterada, ¿quién gobierna Chihuahua?”: Estrada cuestiona a Maru Campos

Jueves 15 de octubre de 2026

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, cuestionó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván luego de sus declaraciones respecto a la actuación del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

“Si no estaba enterada, ¿quién gobierna Chihuahua?”, planteó el legislador, al considerar que el desconocimiento manifestado por la titular del Ejecutivo abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y coordinación entre el Gobierno del Estado y la Fiscalía General.

Estrada Sotelo sostuvo que el hecho de no haber tenido conocimiento de determinadas actuaciones no elimina, por sí mismo, las responsabilidades que corresponden a quienes encabezan la administración pública.

El diputado señaló que el tema trasciende la actuación de un funcionario y consideró necesario esclarecer cómo funcionaba la coordinación institucional y quién debe responder cuando se presentan posibles irregularidades o fallas dentro de las dependencias estatales.

Asimismo, llamó a que los hechos sean aclarados y, en su caso, se determinen las responsabilidades correspondientes.

Estrada sostuvo que la ciudadanía requiere explicaciones claras y transparencia sobre lo ocurrido, al considerar que de ello depende mantener la confianza en las instituciones del estado.