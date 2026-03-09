México

16.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Sicarios matan a dos hombres en centro de rehabilitación de Tijuana

Tijuana.- Fuertes imágenes circulan en redes sociales tras darse a conocer un video de seguridad que muestra cómo sicarios a bordo de motocicletas asesinaron a dos hombres en el centro de rehabilitación de la Patrulla Espiritual, ubicado en el centro de Tijuana.

Según el video, los hombres estaban sentados en las escaleras del centro mientras esperaban recibir apoyo para dejar las adicciones, conocido como “beca”. Tres motociclistas se acercaron al lugar; uno de ellos subió las escaleras y abrió fuego a quemarropa.

El primer hombre cayó al instante, mientras que el segundo intentó escapar, pero también fue alcanzado. Ambos cuerpos quedaron inertes en las escaleras y el agresor huyó en la motocicleta que lo esperaba.

El líder de la Patrulla Espiritual, conocido en redes como “El Chiquilín”, aseguró que dentro del centro todo se mantiene en calma y que ningún interno ni personal resultó herido. Precisó que las víctimas no formaban parte del centro, y que únicamente habían acudido a solicitar información sobre los programas de rehabilitación.

Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

