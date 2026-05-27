Siemens y BMC anuncian alianza para impulsar vehículo eléctrico hecho en México

Miércoles 27 de mayo de 2026

Las empresas Siemens y Beyond Movilidad Compartida anunciaron una alianza estratégica para acelerar el desarrollo y producción de un vehículo eléctrico diseñado para transporte de pasajeros y carga, incluyendo servicios de última milla.

El proyecto contempla que la unidad sea fabricada totalmente en una planta ubicada en Hermosillo, donde las operaciones de manufactura iniciarían en 2028.

Durante el anuncio realizado en el marco de Siemens Assembly 2026, la directora general de BMC, Gertie Agraz-Boeneker, explicó que la colaboración permitirá adoptar una estrategia “Digital First”, integrando tecnología de Siemens desde las primeras etapas de diseño y desarrollo del vehículo.

La alianza busca posicionar a México no sólo como un centro de manufactura, sino también como un referente en diseño e innovación para la movilidad eléctrica en Latinoamérica.

El vehículo será una plataforma adaptable para distintas necesidades empresariales, principalmente enfocada en flotillas mediante un esquema de arrendamiento operativo o leasing. Bajo este modelo, BMC se encargará del mantenimiento de las unidades.

De acuerdo con la empresa, el costo mensual estimado para las compañías interesadas oscilará entre 800 y mil dólares, mientras que el vehículo tendría una autonomía aproximada de 250 kilómetros por carga y un precio objetivo de entre 32 mil y 35 mil dólares.

El proyecto contempla una inversión de 128 millones de dólares y la generación de alrededor de 800 empleos directos durante los próximos cinco años. Además, se proyecta una producción inicial de mil unidades anuales, con capacidad de crecer hasta 18 mil vehículos por año.

Las compañías destacaron que más del 85 por ciento del contenido del vehículo cumplirá con las reglas del T-MEC, utilizando principalmente componentes fabricados en México.