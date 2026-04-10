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Viernes 10 de abril de 2026

Siete futbolistas mexicanos que fueron al Mundial, pero no jugaron ni un minuto

A lo largo de la historia de los Mundiales, varios futbolistas mexicanos han sido registrados en una Copa del Mundo sin llegar a disputar un solo minuto. Aunque asistir a un torneo de esta magnitud ya representa un logro, quedarse en la banca puede resultar frustrante, especialmente para posiciones con poca rotación, como la portería. Sin embargo, también existen casos de jugadores de campo que, por decisiones técnicas o competencia interna, se quedaron con las ganas de debutar en la máxima vitrina del futbol.

A continuación, los siete casos más representativos:

Javier “Chícharo” Hernández – México 1986

Volante habilidoso de Tecos, convocado por Bora Milutinovic. Su baja estatura (1.69 m) le dio el sobrenombre de “Chícharo”. Aunque fue considerado para jugar los Cuartos de Final, la presión de la afición regiomontana derivó en que el técnico eligiera a Francisco “Abuelo” Cruz. No entraba del todo en el esquema táctico de Bora, quien difícilmente jugaba con tres atacantes.

Rafael “Chiquis” García – Alemania 2006

Su convocatoria generó polémica por el parentesco con Ricardo La Volpe, entonces director técnico y suegro del jugador. El ingreso del “Chiquis” significó dejar fuera a figuras como Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, García no disputó un solo minuto en Alemania 2006, lo que intensificó las críticas hacia dicha decisión técnica.

Alan Pulido – Brasil 2014

Su debut goleador con un hat-trick ante Corea del Sur lo impulsó a la convocatoria final. Aun así, no tuvo participación en el Mundial. Sus 23 años de edad y la presencia de atacantes experimentados como Oribe Peralta y Javier Hernández limitaron sus posibilidades de juego.

Germán Villa – Corea-Japón 2002

Uno de los jugadores más emblemáticos del Club América. Tras haber disputado tres encuentros en Francia 1998, Villa llegó a Corea-Japón 2002 sin sumar minutos. Javier Aguirre no lo consideró dentro de su esquema, priorizando a Gerardo Torrado como titular en la contención.

Jesús Corona – Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018

Uno de los casos más llamativos. A pesar de ser un portero de reconocida calidad, “Chuy” Corona no jugó ni un minuto en ninguno de los tres Mundiales a los que asistió. En 2006 fue suplente de Oswaldo Sánchez; en 2014 y 2018 quedó por detrás de Guillermo Ochoa, quien se consolidó como titular.

Isaac Terrazas – Francia 1998

Defensa de presencia fuerte y entrega constante. Fue convocado por Manuel Lapuente, aunque no logró competir por un lugar entre figuras como Claudio Suárez, Joel Sánchez, Salvador Carmona y Ramón Ramírez. Su participación quedó limitada al banquillo durante todo el torneo.

Erick Gutiérrez – Rusia 2018

Convocado de última hora para suplir a Diego Reyes, lesionado. Juan Carlos Osorio lo veía como una variante en la media cancha debido a su liderazgo en Pachuca, pero nunca lo utilizó durante los cuatro partidos que disputó la Selección Mexicana, que culminó su participación en Octavos de Final.

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