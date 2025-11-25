Siguen cerradas cuatro carreteras en Chihuahua por bloqueo de campesinos y productores

Martes 25 de noviembre de 2025

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, al cierre de las 07:00 horas de este martes, permanecen cerrados cuatro tramos carreteros en Chihuahua, a casi 24 horas del inicio de los bloqueos encabezados por campesinos y productores inconformes con la Ley Nacional de Aguas.

Las protestas comenzaron la mañana del lunes 24 de noviembre y mantienen interrumpida la circulación en importantes vías del estado. De acuerdo con la SICT, los tramos afectados son:

Carretera Gómez Palacio–Jiménez, tramo Jiménez–Zavalza, Km 230+000

Carretera México 45 Cd. Juárez, tramo Chihuahua–Delicias, Km 167+000

Carretera México 45 Cd. Juárez, tramo Chihuahua–Cd. Juárez, Km 350+000

Carretera Ascensión–Janos, Km 175+000

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a atender las indicaciones en las zonas afectadas y señalaron que cualquier cambio en la situación de los cierres será comunicado de forma oportuna.

El movimiento continúa generando afectaciones en la movilidad regional, mientras los manifestantes reiteran su rechazo a la nueva legislación hídrica federal.