Miércoles 19 de noviembre de 2025

Silencio político ante asesinato de exregidora indígena en Bocoyna

El asesinato de María Elena V.M., exregidora indígena de Bocoyna postulada por el Partido Acción Nacional (PAN), no ha provocado pronunciamiento alguno por parte de los líderes de su partido ni de las autoridades legislativas, según constató esta redacción hasta el cierre de la edición.

El crimen, ocurrido al interior de su negocio, generó consternación en la comunidad de San Ignacio Arareco, pero pasó desapercibido tanto en el Congreso del Estado como en las filas del panismo.

Pese a que ciudadanos y medios solicitaron posicionamientos de la Comisión de Feminicidios, presidida por la diputada Jael Argüelles (Morena), y de la diputada indígena Edith Palma, no se emitió ninguna declaración. Tampoco hubo expresiones de indignación desde el PAN ni de organizaciones de la sociedad civil feministas o defensoras de los derechos de pueblos originarios.

María Elena V. desempeñó el cargo de regidora del PAN en el periodo 2021-2024 y representaba la participación de mujeres indígenas en espacios de decisión política, un hecho que subraya la gravedad del vacío institucional y social ante su asesinato.

La comunidad local exige justicia mientras la región sigue marcada por la presencia y violencia del crimen organizado.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

