Viernes 27 de noviembre de 2026

La psicóloga y escritora destacó la importancia de identificar las dinámicas de poder y control en las relaciones, así como fortalecer la autonomía de las mujeres.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) llevó a cabo una conferencia impartida por la reconocida psicóloga y escritora Silvia Olmedo.

La conferencia, denominada “Herramientas para el empoderamiento de las mujeres para el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia”, estuvo orientada a proporcionar conocimientos y recursos para identificar conductas violentas y fortalecer la capacidad de tomar decisiones.

Durante la apertura, Raquel Bravo Osuna, directora del ICHMujeres, destacó la importancia de reconocer aquellas manifestaciones de violencia que suelen normalizarse o pasar inadvertidas, entre ellas la psicológica, económica, patrimonial, sexual y digital.

Por su parte, Silvia Olmedo abordó, mediante ejemplos prácticos, las dinámicas de control en las relaciones personales, así como la importancia del empoderamiento y la autonomía de las mujeres.

Finalmente, el ICHMujeres reiteró que ofrece servicios de orientación y acompañamiento a través de sus 11 Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM), distribuidos en el estado.