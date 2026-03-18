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Miércoles 18 de marzo de 2026

Silvio Rodríguez expresa disposición a defender a Cuba ante posible intervención de EU

El cantautor cubano Silvio Rodríguez generó reacciones en redes sociales luego de manifestar en su blog su disposición a defender a Cuba en caso de una eventual intervención de Estados Unidos.

El también exdiputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular escribió un breve mensaje en el que señaló: “Exijo mi AKM, si se lanzan y conste que lo digo muy en serio”, postura que rápidamente se viralizó y provocó un amplio debate entre usuarios.

Las declaraciones del trovador fueron interpretadas por algunos como una muestra de respaldo a la soberanía nacional, mientras que otros cuestionaron el mensaje, al considerar que el país requiere estabilidad y soluciones pacíficas ante el contexto actual.

El pronunciamiento ocurre en medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, lo que ha intensificado las reacciones en distintos sectores de la opinión pública.

Hasta el momento, no ha habido una postura oficial por parte de autoridades cubanas en relación con las declaraciones del artista.

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